Политолог рассказал, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС

21 декабря 2025, 11:49

Эксперт Кортунов: диалог России и ЕС возможен при изменении европейской позиции

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Политолог Андрей Кортунов заявил, что прямые контакты России и ЕС могут возобновиться, если лидеры Евросоюза изменят свою позицию и учтут законные интересы безопасности РФ.





В беседе с «NEWS.ru» Кортунов отметил, что пока европейская сторона не проявляет конструктивного подхода, и её потенциальную роль в урегулировании украинского конфликта оценить сложно.

«Контакты, конечно, важны, и это хорошо, но более важно понять, может ли европейская позиция, которая была сформулирована ещё в самом начале СВО, измениться в сторону большего конструктивизма и большей готовности учитывать законные интересы безопасности российской стороны», — заявил эксперт.