Политолог рассказал, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
Эксперт Кортунов: диалог России и ЕС возможен при изменении европейской позиции
Политолог Андрей Кортунов заявил, что прямые контакты России и ЕС могут возобновиться, если лидеры Евросоюза изменят свою позицию и учтут законные интересы безопасности РФ.
В беседе с «NEWS.ru» Кортунов отметил, что пока европейская сторона не проявляет конструктивного подхода, и её потенциальную роль в урегулировании украинского конфликта оценить сложно.
«Контакты, конечно, важны, и это хорошо, но более важно понять, может ли европейская позиция, которая была сформулирована ещё в самом начале СВО, измениться в сторону большего конструктивизма и большей готовности учитывать законные интересы безопасности российской стороны», — заявил эксперт.Политолог подчеркнул, что отсутствие коммуникации вредит обеим сторонам, и восстанавливать диалог необходимо. По его мнению, заявление Макрона может выражать нежелание ЕС оставаться в стороне от диалога России и США. Кортунов связал эту позицию с успехами РФ на поле боя.