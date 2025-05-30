«Советую держать дверь закрытой»: Трамп высказался о попавшей на видео пощечине Макрону

30 мая 2025, 23:19

Трамп посоветовал Макрону и его жене держать личную жизнь за «закрытой дверью»

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вирусное видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон наносит пощёчину президенту Эммануэлю Макрону на борту самолёта. Слова американского лидера передает РИА Новости.





Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможном брачном совете для французского коллеги, Трамп заявил, что не знаком с деталями инцидента, но не стал бы показывать подобное публике. Пощечина Макрону «не была хорошей».





«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал Трамп.