«Советую держать дверь закрытой»: Трамп высказался о попавшей на видео пощечине Макрону
Трамп посоветовал Макрону и его жене держать личную жизнь за «закрытой дверью»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал вирусное видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон наносит пощёчину президенту Эммануэлю Макрону на борту самолёта. Слова американского лидера передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о возможном брачном совете для французского коллеги, Трамп заявил, что не знаком с деталями инцидента, но не стал бы показывать подобное публике. Пощечина Макрону «не была хорошей».
«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал Трамп.
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Американский лидер уточнил, что обсуждал ситуацию с Макроном после публикации ролика и заявил, что в семье французского президента всё в порядке.
Кстати, сцена «семейных разборок» в семье президента Франции была заснята случайно. Дверь в самолёте, на котором прилетел Макрон, открыли раньше положенного времени, поэтому курьёзный случай смогли запечатлеть представители СМИ.
Позже Макрон обращался к медиа-каналам с утверждением, что публика неверно истолковала сцену: мол, они с женой просто дурачились.