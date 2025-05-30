«Карьерная лестница? Нет-нет»: Дочь Ефремова объяснила причину его ухода из «Современника»
Дочь Олега Ефремова объяснила причину его перехода из «Современника» в МХАТ
Анастасия Ефремова раскрыла, почему ее отец Олег Ефремов в 1970 году покинул «Современник» ради МХАТа. Она описала отца как человека движения и благородства, стремившегося к новым вершинам, и связала это с его карьерными решениями.
Анастасия в интервью с «Караваном историй» поделилась, что Олег Ефремов жил в постоянном поиске новых вызовов, что и привело к его уходу из «Современника», несмотря на 14 лет работы.
«Если бы меня спросили, как определить папу одним словом, я бы сказала — «движение». Необязательно куда-то вверх, карьерная лестница, нет-нет», — говорила она.Дочка великого артиста пояснила, что говорит скорее о движении, о том, что ее отец всегда стремился сделать «следующий шаг». Он желал совершенствоваться и преодолевать новые трудности. Анастасия призналась, что не полностью понимает в этом отца, однако его стремления ее восхищали.
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«Еще, наверное, второе слово (чтобы описать Ефремова) — «благородно». Редко употребляют его, а оно хорошее, — задумчиво добавила Анастасия.По ее словам, переход Ефремова в МХАТ описывался желанием отца добиться новой цели. Когда «Современник» уже устоялся, оставалось лишь следить за репертуаром, а Ефремов жаждал решать новые задачи, словно «воин-созидатель». При этом Анастасия уточнила, что во МХАТе отец не стремился к радикальным переменам, сохранив даже секретаршу прежнего руководства.
«Он вовсе не желал поменять там все, не оставив на камне», — пояснила она.Целью Ефремова продолжать творить, сменив обстановку, а не разрушать.
Олега Ефремова не стало на 73-м году жизни 24 мая 2000 года. Официальной причиной смерти назван рак легких.