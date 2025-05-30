«Карьерная лестница? Нет-нет»: Дочь Ефремова объяснила причину его ухода из «Современника»

30 мая 2025, 23:25

Дочь Олега Ефремова объяснила причину его перехода из «Современника» в МХАТ

Олег Ефремов (Фото: Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)

Анастасия Ефремова раскрыла, почему ее отец Олег Ефремов в 1970 году покинул «Современник» ради МХАТа. Она описала отца как человека движения и благородства, стремившегося к новым вершинам, и связала это с его карьерными решениями.





Анастасия в интервью с «Караваном историй» поделилась, что Олег Ефремов жил в постоянном поиске новых вызовов, что и привело к его уходу из «Современника», несмотря на 14 лет работы.





«Если бы меня спросили, как определить папу одним словом, я бы сказала — «движение». Необязательно куда-то вверх, карьерная лестница, нет-нет», — говорила она.

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«Еще, наверное, второе слово (чтобы описать Ефремова) — «благородно». Редко употребляют его, а оно хорошее, — задумчиво добавила Анастасия.

«Он вовсе не желал поменять там все, не оставив на камне», — пояснила она.