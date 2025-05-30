СМИ сообщают о торнадо в Анталье
Торнадо обрушился на турецкую Анталью, сообщает портал издания Yeni Şafak. Уточняется, что больше всего от стихии пострадал район Газипаша.
На видео, опубликованном журналистами, видно порядка 70 разбитых теплиц в кварталах Бейобасы и Гази. Ветер сорвал крыши с некоторых домов, а еще повалил деревья. Движение по некоторым дорогам временно перекрыли. Очевидцы рассказали, что торнадо продолжался около нескольких минут. К счастью, обошлось без жертв. Власти оценивают ущерб от произошедшего.
Перед этим стало известно об урагане в Волгоградской области. Упавшее в столице региона дерево выбило окна жилого дома, повиснув на стене. У другого здания сорвало крыши, из-за чего квартиры на пяти этажах оказались затопленными. Мощный ветер оставил без газа несколько населенных пунктов.
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