СМИ сообщают о торнадо в Анталье

30 мая 2025, 21:54

Yeni Şafak: Торнадо обрушился на район Газипаша в Анталье

Фото: istockphoto/Scharfsinn86

Торнадо обрушился на турецкую Анталью, сообщает портал издания Yeni Şafak. Уточняется, что больше всего от стихии пострадал район Газипаша.