Владимир Зеленский
Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио». По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной <...> Если мы говорим <...> в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины», — сказал он.Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать невыгодный мир, то на Украине могут начаться массовые беспорядки. Он добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.
Читайте также:
Кулеба назвал условия для беспорядков на Украине
«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева
«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
Данил Пономарев