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Если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Украину подписать невыгодный мир, то в республике могут начаться массовые беспорядки, пишет в своем материале для The Economist экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Владимир Зеленский не сразу уступит Трампу, если тот откажется помогать киевскому режиму. Кулеба добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.
Украинский дипломат заключил, что подобное положение дел может привести к тому, что Россия завоюет Украину.
Ранее нардеп Верховной рады Украины раскрыл судьбу Владимира Зеленского.
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Украинский дипломат заключил, что подобное положение дел может привести к тому, что Россия завоюет Украину.
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Никита Кротов