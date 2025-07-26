В Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского

26 июля 2025, 09:33

Shūkan Gendai: Трамп может сместить Зеленского с поста к началу сентября

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, отправит в отставку Владимира Зеленского к началу сентября этого года. Об этом пишет японское издание Shūkan Gendai.