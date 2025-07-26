В Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского
Президент США Дональд Трамп, вероятно, отправит в отставку Владимира Зеленского к началу сентября этого года. Об этом пишет японское издание Shūkan Gendai.
Согласно информации издания, подобный сценарий возможен, так как в сентябре высока вероятность встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
В материале статьи говорится, что, если это произойдет, то «конфликт России и Украины может принять неожиданный оборот».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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