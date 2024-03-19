«Байден ничего не делает»: Маск раскритиковал миграционную политику США

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.