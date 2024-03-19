«Байден ничего не делает»: Маск раскритиковал миграционную политику США

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Президент США Джо Байден и его администрация не борются с миграционной преступностью, написал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Администрация Байдена ничего не делает», – отметил Маск.
Предприниматель прокомментировал новость о том, что полиция создала специальное подразделение для борьбы с организованными грабежами иностранцев в Лос-Анджелесе.
Также он заявил, что из-за проблем с границами Соединенные Штаты стали пристанищем для опасных преступников со всего мира.
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Александр Климов