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«Байден ничего не делает»: Маск раскритиковал миграционную политику США

Маск: Байден и его администрация не решают вопрос преступности мигрантов
19 марта 2024, 00:48
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Джо Байден и его администрация не борются с миграционной преступностью, написал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Администрация Байдена ничего не делает», – отметил Маск.

Предприниматель прокомментировал новость о том, что полиция создала специальное подразделение для борьбы с организованными грабежами иностранцев в Лос-Анджелесе.


Ранее Илон Маск предсказал конец Соединенных Штатов, если Вашингтон не изменит свою миграционную политику.

Также он заявил, что из-за проблем с границами Соединенные Штаты стали пристанищем для опасных преступников со всего мира.

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#илон маск
#сша
#белый дом
#мигранты
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Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России
МИД Швейцарии: Осуждаем решение России провести выборы на новых территориях
19 марта 2024, 01:01

Фото: iStock/william87

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз прокомментировал итоги президентских выборов в России, сообщает РИА Новости.
По словам Кливаза, власти страны приняли к сведению результаты выборов в России и продолжат поддерживать контакты в рамках уважения международного права.

В то же время в министерстве подчеркнули, что осуждают решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».

«Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата», – добавил он.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно результатам, действующий лидер получил 87,28 процента голосов.

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#выборы
#владимир путин
#ес
#сша
#россия
#украина
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Помощник Байдена Салливан: Белый дом был не в курсе темы обмена Навального*
19 марта 2024, 00:51

Фото: официальный сайт Белого дома

Белый дом был не в курсе темы возможного обмена оппозиционера Алексея Навального* (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом заявил советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан, пишет ТАСС.
«Мы не слышали, чтобы какой-либо российский представитель в ходе каких-либо разговоров на эту тему поднимал вопрос о включении Навального в обмен заключенными», — сказал он на брифинге.

Если такой интерес действительно был, то информация об этом, по словам Салливана, доходит «очевидно слишком поздно, потому что Навального больше нет в живых».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного. Он пояснил, что за несколько дней до ухода Навального из жизни ему сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.

Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

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#сша
#белый дом
#россия
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В Британии заявили о разрушении укрепрайонов ВСУ российскими планирующими авиабомбами
Меркурис: Россия разрушила укрепрайоны ВСУ планирующими авиабомбами
19 марта 2024, 00:08

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушили укрепления ВСУ, нанеся большой урон силам противника, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что новые укрепления Киева в Донбассе и Харьковской области уже не могут выдержать попадания 1,5-тонного снаряда. Эксперт добавил, что боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдевки.

Ранее политик Игорь Лапин заявил, что российское оружие крайне опасно для украинских военных укреплений. По его словам, речь идет о новейших планирующих бомбах. Лапин подчеркнул, что новые бомбы превосходят старые по тактико-техническим характеристикам и способны разрушить военные укрепления Украины.

До этого CNN заявило, что российские бомбы ФАБ-1500 разрушают объекты ВСУ и приводят к большим потерям.

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#журналисты
#бомба
#россия
#украина
#всу
#вс рф
#сво
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Украина запросила срочную помощь у ЕС и США
Боррель: Украине требуется спрочная помощь от ЕС и США
18 марта 2024, 23:43

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Европейскому союзу (ЕС) и Соединенным Штатам с просьбой о срочной помощи Киеву, такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говорится на сайте организации.
По его словам, встреча с министром иностранных дел Киева дала понять, что ЕС и США должны ускорить принятие этого решения.

Боррель добавил, что 5 миллиардов евро, выделенные ЕС Украине, могут быть использованы для покрытия расходов на закупку артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран союза по закупке боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не европейской оружейной промышленности.

Ранее Жозеп Баррель раскритиковал выборы президента РФ за то, что они якобы прошли «в ограниченной политической обстановке».

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#выборы
#сша
#ес
#всу
#украина
#помощь
#киев
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«Путин является президентом России»: Белый дом – о результатах выборов в РФ
Белый дом: Путин является президентом России
18 марта 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты выборов президента России, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Белого дома, реальность такова, что Путин является президентом России. Он отметил, что Соединенные Штаты при руководстве своими действиями будут исходить из этого.

«Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — отметил Салливан.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять президента Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в Российской Федерации не были ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.

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#выборы
#сша
#цик
#лидер
#владимир путин
#президент
#россия
#голосование
#белый дом
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Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину
18 марта 2024, 21:46

Фото: iStock/ValtimorN

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Жозеп Боррель рассказал, что в ходе дискуссии увидел сильную поддержку от представителей стран Евросоюза в сторону решения направить доходы от замороженных активов России в помощь Украине. Политик подчеркнул, что средства планируется потратить на усиление оборонной базы Украины и закупку вооружения.

Представитель ЕС уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и предположил, что оно может быть утверждено до или во время саммита Евросоюза 21-22 марта.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе началась работа по реализации плана Еврокомиссии по использованию средств от замороженных российских активов.

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#евросоюз
#ес
#европа
#украина
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Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах
18 марта 2024, 21:21

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Президент Турции в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы, турецкий лидер пожелал российскому президенту новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Владимир Путин в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.

Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.


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#турция
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
18 марта 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Об этом передают РИА Новости.
По словам американского дипломата, в Вашингтоне состоявшиеся президентские выборы в России не считают ни легитимными, ни свободными, ни справедливыми.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — сказал Патель.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Кроме того, Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными, а МИД Германии анонсировал, что не собирается указывать должность Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.

Напомним, итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными

МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
#сша
#евросоюз
#германия
#выборы
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Полянский: «Риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны»
18 марта 2024, 20:05

Фото: iStock/solarseven

Риторика властей Франции может способствовать ввержению всего мира в пучину ядерной войны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет RT.
Дипломат поделился своим мнением на заседании Совета Безопасности на тему «Ядерное разоружение и нераспространение».

«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующее ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — сказал Дмитрий Полянский.
Условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине, власти РФ ее неукоснительно придерживаются. При этом политик обратил внимание, с какой легкостью представители европейских держав говорят о своей готовности нажать на «ядерную кнопку». Полянский счел необходимым включить в перечень подобных прецедентов действия властей в Лондоне, в Пентагоне, в Израиле и во Франции.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры высказали обеспокоенность тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

Французский лидер Эммануэль Макрон стал делать массу громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву. Поднималась тема отправки украинских войск на Украину для помощи ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Все свои действия он корректирует исходя из «реакции Владимира Путина на них и возможных за этим последствий».

Однако, в понедельник 18 марта власти Германии шокировали общественность рядом провокационных заявлений, в числе которых — МИД Германии после президентских выборов в России не признает процесс голосования легитимным и не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.

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#франция
#германия
#россия
#ядерное оружие
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