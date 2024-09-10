Маск рассказал о последствиях поражения Трампа

Фото: Сайт Кремля
В Соединенных Штатах Америки больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет. Об этом написал миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Маск заявил, что публично заявляемая цель большинства лидеров Демократической партии заключается в легализации около 15 миллионов нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки, а также в привлечении десятков миллионов новых мигрантов.
В июле Маск высказал предположение, что нынешние власти Соединённых Штатов Америки стремились допустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли участвовать в голосовании на президентских выборах в ноябре.
Читайте также:
Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс
В США раскрыли планы Байдена до отставки
Маск высказался о словах Путина с поддержкой Харрис
«Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими, как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — пояснил он.
В июле Маск высказал предположение, что нынешние власти Соединённых Штатов Америки стремились допустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли участвовать в голосовании на президентских выборах в ноябре.
Читайте также:
Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс
В США раскрыли планы Байдена до отставки
Маск высказался о словах Путина с поддержкой Харрис
Дарья Осипова