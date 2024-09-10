Маск рассказал о последствиях поражения Трампа

Украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.



По данным издания, представители Украины предлагали террористам освободить несколько знаковых боевиков-уроженцев Чечни, в том числе воевавших в рядах ИГИЛ*, в обмен на поставку 75 беспилотников.



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*запрещённые в России террористические организации

Анастасия Чинкова