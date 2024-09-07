Маск высказался о словах Путина с поддержкой Харрис

Фото: сайт Кремля
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва поддержит кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Он написал об этом в социальной сети X.
Маск отметил, что слова Путина о том, что Россия поддержит Харрис, вызывают заинтересованность.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» в президентской гонке в США был действующий президент Джо Байден, но Байден отказался от участия в кампании. Путин напомнил, что Байден призвал своих сторонников поддержать его преемницу Камалу Харрис, и что Москва последует его совету.
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«Интересно», – написал он.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» в президентской гонке в США был действующий президент Джо Байден, но Байден отказался от участия в кампании. Путин напомнил, что Байден призвал своих сторонников поддержать его преемницу Камалу Харрис, и что Москва последует его совету.
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Александр Климов