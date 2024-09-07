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Маск высказался о словах Путина с поддержкой Харрис

07 сентября 2024, 04:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва поддержит кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Он написал об этом в социальной сети X.
Маск отметил, что слова Путина о том, что Россия поддержит Харрис, вызывают заинтересованность.

«Интересно», – написал он.



Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» в президентской гонке в США был действующий президент Джо Байден, но Байден отказался от участия в кампании. Путин напомнил, что Байден призвал своих сторонников поддержать его преемницу Камалу Харрис, и что Москва последует его совету.

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Великобритания продлила программу обучения солдат ВСУ
Минобороны Британии продлило программу обучения солдат ВСУ Interflex
07 сентября 2024, 05:29

Фото: iStock/YakubovAlim

Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Interflex до конца 2025 года, информирует РИА Новости.
«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», – сообщило ведомство, подчеркнув, что подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, вступивший в должность в июле, заявил, что, несмотря на текущие проблемы в стране, поддержка Киева является «приоритетом номер один» и что он хочет быть «мистером Украина».

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#обучение
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В США назвали о стратегической цели Украины
Глава КНШ США Браун: отвоевание территорий является стратегической целью Украины
07 сентября 2024, 04:05

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун рассказал о стратегических задачах Украины на заседании контактной группы «Раммштайн» по военной помощи Киеву в Германии, заявив, что речь по-прежнему идет о возвращении всей территории республики. Его слова цитирует «РБК Украина».
«О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за [президента Украины Владимира] Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель», – отметил генерал.

Ранее на встрече «Раммштайн» украинский лидер призвал завершить конфликт с Россией к осени. Он считает, что прекращение боевых действий обеспечит восстановление надежного международного порядка безопасности.

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#сша
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В США рассказали об отличиях защиты вмешательства от влияния на выборы
Майоркас: Вашингтон разделяет вмешательство в выборы и влияния в них
07 сентября 2024, 03:52

Фото: iStock/lucky-photographer

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что администрация США разделяет вмешательство в президентские выборы и влияние на них. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, вмешательством можно считать попытки «отнять роль у избирателей».

«Влияние – это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», – рассказал он.

Он добавил, что с точки зрения Вашингтона, иностранные государства «сеют семена раздора» в США.

Ранее представитель разведывательного сообщества США заявил, что Россия пытается повлиять на президентские выборы. По его словам, Россия начала попытки «повлиять на определенные группы избирателей» и «очернить»часть политиков.

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#выборы
#сша
#россия
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В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины
Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Киева
07 сентября 2024, 02:29

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Потеря Красноармейска (украинское название – Покровск) станет серьезным ударом для Украины, написал недавно посетивший город журналист и кинорежиссер Джордж Льюэллин в британском еженедельнике The Spectator.
По данным издания, это может привести к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи отмечает, что населенный пункт является важным логистическим центром, где пересекаются железные и автомобильные дороги. Он снабжает другие города и поселки на линии фронта и имеет стратегическое значение для обеих сторон.

«Для России он во многих отношениях – ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион», – отметил автор.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что российские войска могут вскоре прорвать весь южный фронт ВСУ в Донецкой народной республике.

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Цифровой реестр воинского учета предложили передать Министерству обороны РФ
07 сентября 2024, 01:48

Фото: istockphoto / zim286

Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны, сообщает проект документа, опубликованный на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно опубликованному документу, изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ для реализации реестра воинского учета. Документ изменяет процесс передачи военного реестра из Минцифры в Минобороны.

Причиной этого, как заявили в оборонном ведомстве, является необходимость создания учреждения, отвечающего за техническую часть развития реестра, под руководством его функционального заказчика – Министерства обороны.

При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года – последний «нецифровой призыв» в России.

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#армия
#военком
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Генпрокуратура призвала изъять имущество главы департамента Минэкономразвития Храновского
07 сентября 2024, 01:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура потребовала конфисковать имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Министерства экономического развития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупции, информирует РИА Новости.
Как отметили в Кунцевском суде Москвы, суд удовлетворил требование заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход государства. Согласно сообщению, надзор за расследованием дела в отношении Храновского осуществляла Генпрокуратура. В ведомстве добавили, что чиновник не соблюдал антикоррупционное законодательство.

«Иск принят к производству», – отметили в суде.

Подсудимый Храновский обвиняется по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, глава департамента знал, что ООО «Кавмининтер» разрабатывает сооружения со скважинами на территории Минеральных Вод, но не указало компанию в качестве недропользователя в документах, представленных в Минфин.

В результате лицензия была аннулирована, «Кавмининтер» обанкротилось и прекратилл добычу минеральной воды, а бюджет потерял ноги

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ раскрыли группу рейдеров среди чиновников Минэкономразвития.

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#минэкономразвития
#чиновники
#генпрокуратура
#имущество
#коррупция
#ставропольский край
#задержание
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В Иране высказались о поставках оружия сторонам украинского конфликта
07 сентября 2024, 01:17

Фото: iStock/Rainer Puster

Постпредство Ирана при ООН заявило, что не поставляет оружие сторонам конфликта, в том числе и на Украине. Об этом информирует информационное агентство ТАСС.
Дипломатические сотрудники отметили, что позиция Ирана по украинскому конфликту не изменилась. Тегеран воздерживается от участия в подобных акциях и призывает другие страны прекратить поставки военной техники.

«Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее Иран уже обвинял Запад в эскалации украинского конфликта путем предоставления оружия. С заявлением выступил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян.

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#иран
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#оружие
#поставки
#мид
#дипломат
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На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации
07 сентября 2024, 00:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Белый билет» (военный билет, подтверждающий освобождение от военной службы по состоянию здоровья) приобретаются за 37 тысяч долларов США (около 3,34 миллиона рублей), чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. О таких расходах рассказал депутат Александр Юрченко в программе «Ранок.LIVE».
Он сослался на данные опроса о коррупции среди военных комиссаров в Киевской области.

«Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет"», – заявил парламентарий.

Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до усиления закона о мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов США.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нарушающие закон, практически не преследуются.

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#депутат
#коррупция
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Во Франции высказались о результате вторжения ВСУ в Курскую область
Le Monde: вторжение ВСУ в Курскую область не принесло Киеву желаемого результата
06 сентября 2024, 23:46

Фото: istock/SimonLukas

Нападение на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Так оценила действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) французская газета Le Monde.
«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», – сообщается в статье.

Автор публикации отметил, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на подобные удары, опасаясь эскалации напряженности. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политический успех после вторжения в Курскую область, что затруднено из-за серьезной нехватки личного состава ВСУ и сложной обстановки в Донбассе.

По данным издания, попытки вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчались успехом. Российские войска продолжают продвигаться к городу Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), который является важной стратегической базой.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уволит командующего ВСУ Александра Сырского за его провалы в Курской области.

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