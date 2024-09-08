В США раскрыли планы Байдена до отставки

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Президент США Джо Байден планирует увеличить количество выступлений и государственных визитов за оставшиеся 135 дней пребывания на посту. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, американский лидер планирует рассказать о своих достижениях и будущем перед уходом в отставку. Высокопоставленный чиновник Белого дома также сообщил, что Байден намерен поддержать вице-президента-демократа Камалу Харрис.
Кроме того, один из главных приоритетов американского лидера сводится к принятию дополнительных мер по списанию студенческих кредитов и снижению стоимости жилья.
Ранее американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря.
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Кроме того, один из главных приоритетов американского лидера сводится к принятию дополнительных мер по списанию студенческих кредитов и снижению стоимости жилья.
Ранее американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря.
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Александр Климов