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В США раскрыли планы Байдена до отставки

08 сентября 2024, 02:04
kremlin

kremlin

Президент США Джо Байден планирует увеличить количество выступлений и государственных визитов за оставшиеся 135 дней пребывания на посту. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, американский лидер планирует рассказать о своих достижениях и будущем перед уходом в отставку. Высокопоставленный чиновник Белого дома также сообщил, что Байден намерен поддержать вице-президента-демократа Камалу Харрис.

Кроме того, один из главных приоритетов американского лидера сводится к принятию дополнительных мер по списанию студенческих кредитов и снижению стоимости жилья.



Ранее американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря.

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#сша
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Зеленский заявил о влияние США на «некоторые моменты» мирного плана
08 сентября 2024, 03:02

Владимир Зеленский заявил, что при обсуждении мирного плана ему необходимо была проконсультироваться с властями США. Об этом он сообщил агентству ANSA в кулуарах экономического форума на озере Комо (Италия).
Он подчеркнул, что хочет представить свой план нынешнему президенту США Джо Байдену и его потенциальным преемникам Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, речь идет о «конкретном оборонном пакете», реализация которого позволит сдержать Россию и прекратить военные действия.

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «некоторые моменты» зависят от Вашингтона.

Ранее американский политолог Джон Миршмайер заявил, что Владимир Зеленский попытается втянуть США в прямую конфронтацию с Россией в качестве последнего отчаянного шага. По его мнению, Киев сможет победить Россию при участии американских войск.

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Директор ЦРУ высказался об угрозе ядерного удара со стороны Москвы
Бернс: США подозревали РФ в желании применить ядерное оружие в 2022 году
08 сентября 2024, 02:35

Фото: istock/Olena Bartienieva

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на мероприятии, организованном газетой Financial Times, что США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с конфликтом на Украине.
По его словам, затем была организована встреча с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Бернс подчеркнул, что нельзя недооценивать риск эскалации.

Директор ЦРУ подчеркнул, что встретился с Нарышкиным от имени президента страны в 2022 году, чтобы «прояснить, каковы будут последствия подобной эскалации». Встреча состоялась 14 ноября в турецкой столице, и, по данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дело о задержанных гражданах США.

Ранее глава СВР прояснил некоторые детали своего соглашения с Бернсом. По его словам, они договорились не допускать утечек информации по вопросам, которые они обсуждали в частном порядке. Глава ведомства отметил, что они придерживаются этой договоренности, и подчеркнул, что до этого допускались только утечки из Вашингтона.

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#ядерное оружие
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В Турции рассказали о двойных стандартах ЕС
Челик: ЕС прибегает к двойным стандартам в вопрое свободы слова и российских СМИ
08 сентября 2024, 01:55

Фото: iStock/muberraturan

Европейский союз придерживается двойных стандартов в вопросах свободы слова, принимая меры против российских СМИ, но игнорируя антитурецкую пропаганду. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
По его словам, страны ЕС позволяют антитурецкой пропаганде выходить в эфир под прикрытием свободы слова. В то же время они предпринимают шаги, чтобы остановить распространение «российской пропаганды».

«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», – заявил политик.

Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары присоединиться к БРИКС. По его словам, такая реакция вызвана «накопившимся разочарованием» Турции в своих западных партнерах.

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#россия
#сми
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В США заявили о вредящих Киеву советах Вашингтона
Экс-морпех США Берлетик: рекомендации США вредят положению Украины
08 сентября 2024, 01:22

Фото: iStock/rarrarorro

Конгресс США ухудшает ситуацию Украины. Об этом бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, сообщает «Известия».
По его словам, Киев считает, что конфронтация с Россией приведет к лучшим условиям соглашения, но это контрпродуктивно.

«Чем дольше Украина делает то, что велит ей Вашингтон, тем хуже становится для нее же самой», – заявил Берлетик.

Он также прокомментировал просьбу Украины разрешить ей использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. Бывший морской пехотинец напомнил, что Киев уже получал такое разрешение, но в итоге это не способствовало его успеху.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало предоставить Украине дальнобойное оружие для нападения на Россию.

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#украина
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#россия
#мнение
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В США заявили об «очень реально» угрозе тареактов
08 сентября 2024, 00:12

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Угроза террористических атак в США и Канаде «очень, очень реальна». Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX News.
По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит очень сложная задача. Одной из причин возросшего риска террористических атак он назвал иммиграционный кризис.

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», – заявил Помпео.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» косвенно узаконивает терроризм.

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#сша
#украина
#россия
#посол
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Шольц призвал украинцев к поиску работы
07 сентября 2024, 23:53

Фото: сайт Кремля

Украинские беженцы в Германии должны как можно скорее найти работу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Тельтове, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам немецкого лидера, благодаря мерам немецкого правительства количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 200 000 человек. Он подчеркнул, что ситуация, когда беженцы вынуждены снижать зарплату или брать неполный рабочий день, чтобы найти работу, является нормальной.

«Это допустимо в других странах, это должно иметь силу и для Германии. Поэтому я хочу, чтобы работали», – сказал Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах 2025 года.

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#олаф шольц
#украина
#германия
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Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела
Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ
07 сентября 2024, 23:10

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.
«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», – говорится в публикации.

По словам Сладкова, без сотрудничества с представителем ВГТРК Олегом Добродеевым и администрацией президента ему «было бы тяжело».

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ России задержали жителя Набережных Челнов за дискредитацию российских военных. По данным ведомства, мужчина создал публикацию и использовал аккаунт в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#военкор
#уголовное дело
#минобороны рф
#татарстан
#фсб
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Российские летчики уничтожили пункты базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс
07 сентября 2024, 22:33

Фото: istockphoto/ Artyom_Anikeev

ВКС России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», – цитирует капитана РИА Новости.

По данным Центра за прошедшие сутки в Сирии зафиксировали сеь случаев нарушения мирных протоколов, которые приняли 9 сентября 2019 года. Нарушения связаны с полетами БПЛА, которые не согласовали с российской стороной.

В июне военные фиксировали опасное сближение беспилотника «коалиции» MQ-9 Reaper с российским самолетом Су-34.

В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о встрече России, Сирии, Турции и Ирана, которая состоится в обозримом будущем.

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В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми
Депутат ГД Заварзин: боевики ВСУ не изменят позицию при помощи БПЛА с автоматами
07 сентября 2024, 21:31

Фото: istockphoto/blyamur

Боевики ВСУ не изменят позицию с помощью беспилотников с автоматами Калашникова. Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» депутат Госдумы Виктор Заварзин.
«Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — сказал член комитета ГД по обороне.
Как сообщалось ранее, неонацисты ВСУ впервые использовали беспилотник, оснащенный автоматом Калашникова, в зоне боевых действий. По мнению некоторых аналитиков, такое использование чревато разбросом, поскольку дрон при отдаче может отклоняться.

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