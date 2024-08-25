Маск рассказал, почему Цукербергу не грозит судьба Павла Дурова

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Основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат, как главу Telegram Павла Дурова, так как первый сотрудничает с властями и передает им всю требуемую информацию о пользователях. Об этом заявил американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск.
«У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — написал Маск на своей странице в X.Напомним, Павла Дурова задержали накануне вечером, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из частного джета, на котором прилетел из Азербайджана. По информации французских СМИ, местные власти хотят предъявить ему обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, так как тот не хотел сотрудничать с силовыми структурами страны в борьбе с вышеуказанными преступлениями.
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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская
Данил Пономарев