Telegram под ударом: Запад хочет получить данные по спецоперации

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Запад желает получить от задержанного во Франции Павла Дурова доступ к Telegram для анализа сведений по спецоперации на Украине. Такое заявление сделал Анриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Макрей, хотя Запад и использовал мессенджер в прошлом как инструмент дестабилизации в дружественных РФ странах, доступ к данным в Telegram все еще является конечной целью задержания Дурова во Франции.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Дурову грозит до 20 лет лишению свободы.
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«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели», — сказал собеседник издания.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Дурову грозит до 20 лет лишению свободы.
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Алина Юрчак