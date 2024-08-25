Telegram под ударом: Запад хочет получить данные по спецоперации

Запад желает получить от задержанного во Франции Павла Дурова доступ к Telegram для анализа сведений по спецоперации на Украине. Такое заявление сделал Анриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа в беседе с РИА Новости.