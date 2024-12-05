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Маск рассказал, сколько госслужащих США ходит на работу

Маск заявил, что только 1% госслужащих США ходит на работу 5 дней в неделю
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Всего лишь один процент американских чиновников отрабатывает полную пятидневку с понедельника по пятницу, написал миллиардер Илон Маск в своей соцсети.
«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто», — сказано в его публикации.
Ранее бизнесмен оценил прогноз роста госдолга США. Предприниматель отмечал, что страна близится к «фактическому банкротству».



В ноябре стало известно, что американский госдолг составляет свыше 36 триллионов долларов, а перед этим выяснилось, что задолженность в следующем десятилетии может составить 54 триллиона. Обозреватели Fox Business подчеркивали, что такие долги поставят мировой статус США под угрозу.

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#новости
«Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с террористами
05 декабря 2024, 21:15

Фото: istockphoto/alexkuehni

В борьбе с террористами сирийскую армию поддержит шиитская группировка «Хезболлах», заявил генсек движения Наим Касем. Он считает, что за террором кроются силы Запада во главе с Вашингтоном.
«Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», — пояснил Касем.
Ранее сирийские военные заявляли о скором контрнаступлении. Они отмечали, что отражение террористической атаки идет решительно и успешно, а скоро будет контратака, чтобы восстановить территориальный контроль.

В конце ноября террористы напали на Алеппо и Идлиб. Президент Башар Асад отмечал, что Сирия уничтожит противника при содействии со стороны союзных сил.

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#сирия
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#новости
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Названо условие нормализации отношений Азербайджана с Арменией
МИД Азербайджана: для нормальных отношений Армении важно устранить претензии
05 декабря 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Чтобы отношения Азербайджана и Армении нормализовались, армянская сторона должна устранить территориальные претензии к Баку, закрепленные ее конституцией. Об этом в рамках заседания СМИД ОБСЕ на Мальте заявил главный дипломат Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Завершение [процесса нормализации отношений] зависит от практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе путем устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах», — сказал он.
По его словам, Еревану необходимо предпринять эти шаги для налаживания устойчивого мира и добрососедских отношений между государствами. Байрамов резюмировал, что у стран имеется возможность «перевернуть страницу конфронтации».

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#война
#новости
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Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»
05 декабря 2024, 19:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
Утверждается, что Путин исполнит желания трех детей. Первое желание принадлежит десятилетней девочке Маргарите из Белгородской области. Ее мечта — попробовать себя в профессии пилота на авиатренажере.

Второй шарик с желанием, который снял президент, принадлежал двенадцатилетней Таисии из Московской области. Она мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Пятнадцатилетняя Арина из ДНР, которой принадлежит заключительное желание, хочет посетить Петербург.

Глава российского государства пообещал исполнить все три желания девочек.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

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В СК ответили на обвинения Кадырова в плохой работе
В СК ответили на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
05 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/blinow61

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко прокомментировала обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в плохой работе по делу 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
В ведомстве пояснили, что собрали необходимые доказательства по делу, и опубликовали видео, на котором 14-летний парень участвует в драках под крики «Муслим, давай!» Петренко отметила, что правоохранительные органы приняли меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые причастны к преступлению.

Утверждается, что 5 подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили 8 человек. В ведомстве добавили, что малолетние злоумышленники намеренно устраивали потасовки.

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Путин назвал россиян семьей
Путин назвал россиян большой сплоченной семьей
05 декабря 2024, 18:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что все россияне являются одной большой сплоченной семьей. Об этом Путин сообщил во время выступления на международном форуме гражданского участия «Мы Вместе».
Глава государства отметил, что в этом залог успехов России, в том числе и на фронте. Путин также отметил важность совместной помощи российского народа.

Уточняется, что во время форума российский лидер вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

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Посол Мальты прокомментировал аннулирование визы Захаровой
Посол Ингуанез назвал аннулирование визы Захаровой реакцией некоторых стран
05 декабря 2024, 18:47

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Дипломату российского МИДа Марии Захаровой аннулировали визу на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте в связи с возражениями «некоторых стран» Евросоюза. Об этом журналистам RTVI сообщил посол Кармело Ингуанез. Он не уточнил, какие страны имеются в виду.
«После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр (иностранных дел Мальты — ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве России информировали, что случай беспрецедентный. Сама дипломат отметила «беспринципность» ОБСЕ. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал действия США.

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«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии
Политолог Караханов: санкции Украины против Грузии носят символическую характер
05 декабря 2024, 18:34

Владимир Зеленский

Санкции Украины против Грузии носят символический характер, главное «поле боя» в этой ситуации — политика и имидж. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, ответные меры Тбилиси могут такого же рода, объемы торговли между странами не изменятся.
«Обе страны зависят от поддержки Запада, и чрезмерная эскалация может быть для них вредна. Украина стремится к солидарности с западными партнерами <...>, а Грузия в свою очередь старается удерживать баланс между Западом и Россией. В этой ситуации любые резкие шаги чреваты потерей доверия», — пояснил эксперт в комментарии для «Известий».
Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии из-за якобы жесткого подавления беспорядков. Как сообщает Общественная Служба Новостей, под ограничения главы киевского режима попали 19 политиков, среди которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Украина применила санкции против <…> Иванишвили и его соратников, 19 лиц», — приводит портал слова Зеленского.
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Путин задал Мантурову интересный вопрос
Путин спросил Мантурова, где мусоросжигательные заводы и выделенные средства
05 декабря 2024, 18:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава российского государства Владимир Путин спросил у первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы и выделенные на их строительство средства. Вопрос был задан в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и национальных проектов.
По словам Мантурова, два предприятия уже «на выходе», запуск запланирован на первый квартал грядущего года, а заводы по сортировке отходов в России построены «в достаточном количестве». Первый вице-премьер пообещал Путину пригласить его на церемонию открытия.

«На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» — спросил Путин.
Он подчеркнул, что понимает, что вопросы могут касаться локализации, но в этом случае необходим план совместных действий.

«Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?» — вопросил президент.

Мантуров ответил, что предприятия должны быть в Подмосковье и Татарстане, однако есть проблемы, включая технологические, поскольку коллеги из Японии ушли из страны. Вице-премьер заключил, что все решено, однако предприятия нужно достроить.

Путин распорядился контролировать ситуацию.

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#россия
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#денис мантуров
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Педагог раскрыла, как подготовиться к сдаче ЕГЭ на 80+ баллов
Педагог Подсхуина: понимание формата, график и разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ
05 декабря 2024, 17:52

Фото: iStock/Chinnapong

Понимание формата экзамена, почасовой график изучения каждого предмета и опора на разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ на 80+ баллов. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, также нужно выбрать правильную стратегию обучения, следить за успехом и вовремя подтягивать свои слабые места.
«Нужно помнить, что экзамены сопряжены с большим стрессом для подростка. Чтобы справляться с ним, нужно убедиться, что режим дня построен корректно: есть время на учебу, кружки и секции, отдых. Стоит развивать психологическую устойчивость», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».
Тем временем для тех, кто уже сдал ЕГЭ и поступил в вуз, юрист Илья Русяев рассказал, чем чреваты конфликты студентов с преподавателями. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в университетах студенты уже достигают возраста правоспособности и несут полную ответственность за свои действия. Некоторые, по привычке, забывают об этом, продолжая вести себя так же, как позволяли себе в школе.
«Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, оскорбление личности (статья 5.61 КоАП РФ) влечет за собой наложение штрафа, и это применимо как к публичным унижениям преподавателя, так и к агрессивным высказываниям в студенческих чатах или на парах. Если же речь идет о более серьезных действиях, например, распространении заведомо ложной информации или угроз, такие инциденты могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ», — обратил внимание юрист.
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