Маск рассказал, сколько госслужащих США ходит на работу

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Всего лишь один процент американских чиновников отрабатывает полную пятидневку с понедельника по пятницу, написал миллиардер Илон Маск в своей соцсети.
«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто», — сказано в его публикации.Ранее бизнесмен оценил прогноз роста госдолга США. Предприниматель отмечал, что страна близится к «фактическому банкротству».
В ноябре стало известно, что американский госдолг составляет свыше 36 триллионов долларов, а перед этим выяснилось, что задолженность в следующем десятилетии может составить 54 триллиона. Обозреватели Fox Business подчеркивали, что такие долги поставят мировой статус США под угрозу.
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