Посол Мальты прокомментировал аннулирование визы Захаровой

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)
Дипломату российского МИДа Марии Захаровой аннулировали визу на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте в связи с возражениями «некоторых стран» Евросоюза. Об этом журналистам RTVI сообщил посол Кармело Ингуанез. Он не уточнил, какие страны имеются в виду.
«После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр (иностранных дел Мальты — ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу», — прокомментировал представитель дипмиссии.Ранее во внешнеполитическом ведомстве России информировали, что случай беспрецедентный. Сама дипломат отметила «беспринципность» ОБСЕ. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал действия США.
Читайте также:
«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии
Макрон принял отставку французского правительства
Стали известны требования Вашингтона к Киеву
Никита Кротов