Названо условие нормализации отношений Азербайджана с Арменией

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Чтобы отношения Азербайджана и Армении нормализовались, армянская сторона должна устранить территориальные претензии к Баку, закрепленные ее конституцией. Об этом в рамках заседания СМИД ОБСЕ на Мальте заявил главный дипломат Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Завершение [процесса нормализации отношений] зависит от практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе путем устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах», — сказал он.По его словам, Еревану необходимо предпринять эти шаги для налаживания устойчивого мира и добрососедских отношений между государствами. Байрамов резюмировал, что у стран имеется возможность «перевернуть страницу конфронтации».
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Никита Кротов