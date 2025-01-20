Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт, причём ещё до вступления в должность.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась в понедельник, 20 января, в здании Капитолия. Он официально вступил в должность после принесения присяги.
Речь главы государства продолжалась около получаса. Он пообещал издать ряд указов, в частности, об установлении режима ЧС из-за ситуации на южной границе и признании в США только двух гендеров – мужского и женского.
Также Трамп пообещал, что мощь Штатов остановит все конфликты и принесёт новый дух единства в мир. При этом ни Россию, ни Украину он не упомянул.
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Речь главы государства продолжалась около получаса. Он пообещал издать ряд указов, в частности, об установлении режима ЧС из-за ситуации на южной границе и признании в США только двух гендеров – мужского и женского.
Также Трамп пообещал, что мощь Штатов остановит все конфликты и принесёт новый дух единства в мир. При этом ни Россию, ни Украину он не упомянул.
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Анастасия Чинкова