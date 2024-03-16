Маск согласился с мнением об истощении запасов США из-за конфликта на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением о том, что военные запасы США были истощены из-за украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее бизнесмен Дэвид Сакс написал, что неоконсерваторы убеждены, будто американская мощь безгранична. Из-за этого они отказываются признавать компромиссные пути и расставлять приоритеты. В результате, США истощили свои запасы, помогая Украины в конфликте, которого изначально можно было легко избежать.
Маск полностью согласился с мнением Сакса.
Ранее предприниматель предрёк гибель США в случае, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов. Ещё четыре года неправильной политики приведут к полному разрушению страны.
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Маск полностью согласился с мнением Сакса.
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Анастасия Чинкова