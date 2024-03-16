Посол России в США усомнился в договороспособности администрации Байдена

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Администрация американского президента Джо Байдена недоговороспособна. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что не хватит времени, чтобы перечислить все договоры, из которых вышли власти США.
При этом, ответственность за этого лежит не только на демократах, но и на республиканцах.
Однако в настоящее время нынешняя администрация президента погружена в предвыборную гонку, поэтому совершенно неизвестно, кто будет заседать в Белом доме в январе. В связи с этим непонятно, с кем вести переговоры.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября текущего года. Согласно социологическим опросам, велика вероятность победы экс-президента США Дональда Трампа. Однако ему всё ещё могут помешать продолжающиеся суды и проблемы со здоровьем.
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При этом, ответственность за этого лежит не только на демократах, но и на республиканцах.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября текущего года. Согласно социологическим опросам, велика вероятность победы экс-президента США Дональда Трампа. Однако ему всё ещё могут помешать продолжающиеся суды и проблемы со здоровьем.
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Анастасия Чинкова