Маск: США окажутся в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США окажутся в долговом рабстве из-за законопроекта, который продвинул президент страны Дональд Трамп. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — пишет Маск.
Таким образом миллиардер высказался о законопроекте, который в мае приняла нижняя палата конгресса. Согласно ему, в стране будут сокращаться федеральные расходы и одновременно выдаваться серьезные налоговые льготы. По оценке бюджетного управления конгресса, данная инициатива приведет к ростудефицита бюджета и госдолга.