Маск: США окажутся в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа

29 июня 2025, 00:59

Фото: iStock/Greggory DiSalvo

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США окажутся в долговом рабстве из-за законопроекта, который продвинул президент страны Дональд Трамп. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.







«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — пишет Маск.