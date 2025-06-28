NYT: Верховный суд США ограничил право на блокировку указов президента Трампа
Верховный суд Соединенных Штатов Америки ограничил право на блокировку указов президента государства Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Теперь решения американского лидера можно будет заблокировать лишь при помощи коллективных исков. Раньше суды имели право самостоятельно приостанавливать действие указов. В Демократической партии назвали такое решение «ударом по американской системе права».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал прекратить предоставлять государственные средства организациям, связанные с массовыми беспорядками в стране.
Дональд Трамп уточнил, что выступает за «немедленное принятие» законопроекта, автором которого выступил член Палаты представителей Конгресса США Кевин Кайли (республиканец от штата Калифорния). Согласно документу, вводится запрет на государственное финансирование организаций, представители которых участвуют в массовых беспорядках в Штатах или готовят их.
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