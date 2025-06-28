Трамп перекрыл доступ к «кормушкам» радикальным группам, устраивавшим беспорядки

28 июня 2025, 17:17

Трамп велел прекратить финансировать связанные с беспорядками в США организации

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп приказал прекратить предоставлять государственные средства организациям, связанные с массовыми беспорядками в стране. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.





Дональд Трамп уточнил, что выступает за «немедленное принятие» законопроекта, автором которого выступил член Палаты представителей Конгресса США Кевин Кайли (республиканец от штата Калифорния). Согласно документу, вводится запрет на государственное финансирование организаций, представители которых участвуют в массовых беспорядках в Штатах или готовят их. Законопроект гласит, что еще им нельзя предоставлять статус, который освобождает от необходимости выплачивать налоги.





«Я поручаю моей администрации не выплачивать никаких средств таким радикальным группам вне зависимости от законопроекта», — отметил американский лидер.

«Больше никаких денег!», — добавил президент США.