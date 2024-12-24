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Маск в ближайшие месяцы выяснит, на что ушли американские деньги, выделенные Украине

Политолог Доктороу: Маск планирует выяснить, как Киев тратил деньги США
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Предприниматель и миллиардер Илон Маск может провести расследование и выяснить, куда были потрачены деньги, выделенные США Украине. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу.
«Я не слышал, чтобы кто-нибудь заикнулся о том, что внешняя политика США в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и ЕС предоставили Киеву. Я предполагаю, что это станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег», — заявил Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, Маск твердо намерен выяснить, куда делись американские деньги, предоставленные Штатами Киеву. Он также отметил, что данные о результатах расследования Маска появятся в СМИ уже в ближайшие месяцы.



12 ноября Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта.

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«Мы их избаловали»: Политолог Михеев — о кризисе в Абхазии
Политолог Михеев: Кризис в Абхазии могут урегулировать только местные власти
24 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Затяжной политический кризис в Абхазии осложнился ещё и кризисом энергетическим. С помощью России проблему нехватки электроэнергии удалось решить, однако политическая ситуация остаётся напряжённой.
Эксперты отмечают, что все в республике как будто согласны, что альтернативы пророссийскому курсу нет, передаёт РИА Новости. Но есть и тревожащие сигналы. Например, с возникновением перебоев с электричеством оппозиционные лидеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии, где ожидаемо получили отказ.

Политолог Сергей Михеев объясняет ситуацию тем, что в Сухуме слишком привыкли во всём полагаться на Россию. По его словам, в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, привыкли пользоваться всем, что Россия предоставляет, а взамен «дарить улыбки».

«Мы их всех разбаловали до невозможности», — считает эксперт.

Что касается инвестиционного соглашения с Россией, то Абхазии придётся к нему вернуться. И все в республике это понимают, уверен Михеев. Что касается нынешнего кризиса, то властям Сухума предстоит справляться с ним самостоятельно, заключил политолог.

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#новости
#абхазия
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Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов
24 декабря 2024, 19:06

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Украина получила первые деньги за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Киев поступил первый один миллиард долларов из США, обеспеченный доходами от замороженных активов России. Это был первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые США выделят в рамках инициативы G7.

Шмыгаль не уточнил, в какой срок Украина получит оставшиеся части указанной суммы.

20 декабря украинские власти подписали соглашения о получении средств за счёт российских активов. Тогда же Шмыгаль сообщал, что первый миллиард выделит Всемирный банк в виде невозвратного гранда в счёт предстоящего взноса США.

Ранее в октябре лидеры стран G7 приняли заявление, в котором объявили о достижении договорённости по поводу деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что займы будут обслуживаться за счёт доходов от активов РФ.

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#украина
#сша
#деньги
#активы
#россия
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На Украине русский и белорусский языки исключат из перечня подлежащих защите
24 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Власти Украины собираются исключить русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом заявил председатель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков». Согласно документу, понятие «языки меньшинств» меняется на «миноритарные языки».

Из Европейской хартии, ратифицированной в 2003 году, следует, что её положения применяются к белорусскому, болгарскому, венгерскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому и словацкому языкам.

Теперь же украинские власти приняли решение обновить перечень языков. Под особой защитой будут находиться болгарский, венгерский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и чешский языки.

Отмечается, что молдавский язык был убран из списка, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским.

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#русский язык
#россия
#белоруссия
#украина
#законопроект
#защита
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В Дамаске прошла акция протеста после сожжения рождественской ели
24 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/ Julia Klueva

В нескольких районах Дамаска, населенных в большинстве своём христианским населением, во вторник прошли акции протеста, передало агентство Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
Протестующие вышли на улицы после того, как в Сети появилось видеозапись, на котором люди сжигает рождественскую ель рядом с городом Хама в центральной Сирии.

Участники демонстраций выкрикивали, в частности, лозунг с требованием обеспечить права христианского населения.

Приход к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* заставляет волноваться религиозные меньшинства САР. Вместе с тем руководство движения сказало, что будет уважительно относиться ко всем религиям.

Ещё в «Хайят Тахрир аш-Шам»* объявили, что те, кто совершил поджог рождественского символа, оказались «не сирийцами», и дали обещание наказать виновных.

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#христиане
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Песков: Никаких подвижек к переговорам со стороны Киева не видно
24 декабря 2024, 18:10

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия по-прежнему открыта для переговоров. Однако со стороны Киева никаких подвижек с точки зрения готовности к диалогу не наблюдается.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исходя из такого положения, при котором Украина не демонстрирует даже малейших признаков готовности к мирным переговорам, Россия продолжает проведение специальной военной операции, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — констатировал Песков.

Он также добавил, что российское государство продолжит проведение спецоперации вплоть до достижения всех её целей. Необходимо обеспечить выполнение всех задач по обеспечению безопасности России и её граждан, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#россия
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#государство
#сво
#рф
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Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»
24 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/ bpawesome

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», сообщалось в Teлеграм-канале движения.
В заявлении сказано, что хуситы провели военную операцию.

«В ходе [операции] по военному объекту израильского противника в оккупированном районе Яффо была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2»», — отмечалось в сообщении.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» обратили внимание, что ракета успешно достигла своей цели.

В середине декабря правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.

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#израиль
#хуситы
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В МИД объяснили, почему немецкие СМИ не посетят пресс-конференцию Лаврова
Захарова: приглашённые на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешение
24 декабря 2024, 17:24

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Немецкие журналисты, приглашённые на виртуальную пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, не получили из Берлина необходимого разрешения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она отметила, что одно из немецких СМИ после получения приглашения на мероприятие заявило о необходимости запросить разрешение Берлина и посоветоваться с редакцией об участии в пресс-конференции.

В итоге журналисты заявили, что им не разрешили, а на вопрос, почему так произошло, они ответили, что у них сейчас «рождественская повестка».

Захарова сообщила, что Лавров проведёт пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в четверг. В ходе встречи будет обсуждаться международная ситуация.

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Автовладельцев оштрафовали на 5 млн. рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья
24 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за год. С начала 2024 года в регионе было выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей за запаркованность контейнерных площадок. Выявление нарушений осуществлялось приложение «Народный инспектор».
Городские округа с наибольшим количеством штрафов за незаконную парковку:

  • Ленинский — 183 штрафа;
  • Одинцовский — 133 штрфа;
  • Котельники — 90 штрфа;
  • Красногорск — 62 штрафа;
  • Люберцы — 58 штрфа;
  • Балашиха — 52 штрафа;
  • Мытищи — 48 штрафа;
  • Коломна — 26 штрафа;
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору


Когда движение затруднено, водитель мусоровоза делает фотографии причин и отправляет их через специальное приложение в муниципальный Центр управления регионом.

Сотрудники могут предпринять следующие действия:

  • выкатить контейнеры;
  • скорректировать график вывоза мусора;
  • порекомендовать региональному оператору использовать малогабаритную технику.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство контролирует скорость и качество решения этой проблемы.

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#сотрудники
#подмосковье
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Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
Запрещена госрегистрация связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
24 декабря 2024, 16:30

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин до 1 января 2026 года запретил государственную регистрацию юридических лиц, находящихся в Донбассе и Новороссии и связанных с иностранцами из недружественных государств. Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что право выдавать спецразрешения было передано коллегиальным органам, которые будут формировать главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В документе указано, что заявка на такое разрешение может быть отклонена, если осуществление регистрационных действий будет представлять угрозу для обороны России и безопасности государства.

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