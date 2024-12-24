Маск в ближайшие месяцы выяснит, на что ушли американские деньги, выделенные Украине

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Предприниматель и миллиардер Илон Маск может провести расследование и выяснить, куда были потрачены деньги, выделенные США Украине. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу.
«Я не слышал, чтобы кто-нибудь заикнулся о том, что внешняя политика США в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, которые Вашингтон и ЕС предоставили Киеву. Я предполагаю, что это станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег», — заявил Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, Маск твердо намерен выяснить, куда делись американские деньги, предоставленные Штатами Киеву. Он также отметил, что данные о результатах расследования Маска появятся в СМИ уже в ближайшие месяцы.
12 ноября Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта.
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