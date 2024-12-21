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Чтобы международный валютный фонд продолжил финансировать Киев, украинские власти должны выполнить три условия. Об этом в Telegram-канале написал руководитель комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев.
В частности, киевский режим должен подготовить операционную стратегию для тех, кто регулирует фондовый рынок и рынок ценных бумаг, а также внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон и провести с последующим обнародованием внешний аудит работы регулятора Украины в энергетической сфере и сфере ЖКХ.
Структурными маяками именуются обязательства по реформированию с дедлайнами, взятыми заемщиком при выполнении программы МВФ.
Количество таких маяков для Украины уже свыше 50, добавил Гетманцев.
Перед этим на Западе объяснили, в чем заключается катастрофа для Киева.
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«Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — прим. ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка», — проинформировал Гетманцев.
Структурными маяками именуются обязательства по реформированию с дедлайнами, взятыми заемщиком при выполнении программы МВФ.
Количество таких маяков для Украины уже свыше 50, добавил Гетманцев.
Перед этим на Западе объяснили, в чем заключается катастрофа для Киева.
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Никита Кротов