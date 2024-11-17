Захарова высказалась о решении США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по РФ

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США разрешить Киеву наносить удары по территории Российской Федерации ракетами большой дальности, напомнив слова президента России Владимира Путина. Об этом пишет РБК.
«Президент [России Владимир Путин] на этот счет высказался», – сообщила Захарова.
В сентябре Путин заявил, что разрешение ВСУ атаковать вглубь РФ с помощью западного оружия дальнего действия будет означать, что НАТО будет напрямую вовлечено в конфликт.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов