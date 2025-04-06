Маск выступил против политики Трампа

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Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что рассчитывает на создание зоны свободной торговли между Штатами и ЕС. Об этом предприниматель сказал во время видеозвонка на «Конгрессе Лиги» в Италии.
«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», — заявил Маск.
К тому же миллиардер поделился советом, который он озвучил Трампу. Маск похвалил свободу передвижения и трудоустройства в Евросоюзе, в связи с чем он предложил организовать это и в США.
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