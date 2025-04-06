Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом, о чем говорит утечка из секретного чата в Signal, в котором страны ЕС называют нахлебниками. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, на подобное отношение также указывают введенные тарифные пошлины.