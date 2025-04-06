Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о тяжелых временах, которые наступят из-за введения торговых пошлин. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп.
Президент отметил, что Штаты не пострадали так сильно, как Китай. По утверждению Трампа, Поднебесная потеряла гораздо больше.
Напомним, что Дональд Трамп подписал закон о введении торговых пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка на иностранную продукцию составляет 10%. Часть государств столкнулась с повышенными тарифами, в том числе и Китай.
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