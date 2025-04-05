В США начались протесты против политики Трампа

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Массовые протесты начались в США против политики республиканца Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, пишет The Guardian.
«Помимо крупных городов США, протесты против Дональда Трампа проходят и в небольших городах», — сказано в публикации.
По информации обозревателей, американцы возмущены тем, что Маск продвигает урезание экологической поддержки и национальных парков и хочет сократить траты на здравоохранение.
«Некоторые приберегли особый гнев в адрес самого богатого человека в мире: «Я не выбирал Илона Маска». Другие подчеркивали тревогу протестующих по поводу будущего демократии в США», — добавили журналисты.Кроме того, людям не нравятся пошлины и расформирование федеральных агентств.
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