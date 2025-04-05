В США начались протесты против политики Трампа

МИД ФРГ порекомендовал муниципальным и районным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, ссылаясь на документ внешнеполитического ведомства.