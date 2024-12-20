Джо Байден (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден, и видел ли его кто-нибудь в последнее время. Соответственный пост он опубликовал в соцсети Х.
Этими словами предприниматель прокомментировал сообщение другого пользователя, который написал, что на данный момент единственное, что Байден делает на посту президента, – это «разграбляет казну».
Маск задался вопросом, жив ли Байден, и видел ли его кто-то в последнее время, поскольку лидер давно не появлялся на публике.
Ранее сообщалось, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США.
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Маск задался вопросом, жив ли Байден, и видел ли его кто-то в последнее время, поскольку лидер давно не появлялся на публике.
Ранее сообщалось, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США.
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Анастасия Чинкова