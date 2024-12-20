WSJ: Советники Байдена четыре года контролировали его и ограничивали действия

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)
Окружение американского президента Джозефа Байдена на протяжении четырёх лет его пребывания в Белом доме тщательно контролировало его поведение и обеспечивало ему специальные условия работы.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Материал газеты составлен на основе бесед с почти 50 людьми, которые знакомы с деталями взаимодействия Байдена с другими чиновниками. Пока ещё действующий глава государства, которому в ноябре исполнилось 82 года, является старейшим президентом в истории США. За годы нахождения у власти он нередко давал политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях. Публикация частично подтверждает эти сомнения.
Байден в публичных выступлениях часто допускал оговорки и ляпы, путал названия и имена, попадал в различные нелепые ситуации типа попытки пожать руку несуществующему собеседнику. Но и тем, с кем он общался в узком кругу, было непросто. Была выпущена специальная директива для тех, кто желал поговорить с президентом один на один: беседы должна быть краткой и целенаправленной.
Авторы статьи пишут, что некоторым законодателям было трудно добиться внимания Байдена в ключевые моменты, например, во время вывода войск из Афганистана. По словам бывших сотрудников администрации Белого дома, им часто казалось, что президент не держит руку на пульсе событий, так как просто на это не способен.
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Байден в публичных выступлениях часто допускал оговорки и ляпы, путал названия и имена, попадал в различные нелепые ситуации типа попытки пожать руку несуществующему собеседнику. Но и тем, с кем он общался в узком кругу, было непросто. Была выпущена специальная директива для тех, кто желал поговорить с президентом один на один: беседы должна быть краткой и целенаправленной.
Авторы статьи пишут, что некоторым законодателям было трудно добиться внимания Байдена в ключевые моменты, например, во время вывода войск из Афганистана. По словам бывших сотрудников администрации Белого дома, им часто казалось, что президент не держит руку на пульсе событий, так как просто на это не способен.
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Александр Бойцов