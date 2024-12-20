WP: Демократы назвали Маска «теневым президентом» после критики законопроекта

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Американский предприниматель, богатейший человек мира и будущий сопредседатель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на самом деле является «теневым президентом» США. Так владельца компаний Tesla и SpaceX назвали его критики из Демократической партии.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post. В публикации отмечается, что демократы обвиняют Маска в провале законопроекта о финансировании правительства, изначально поддержанного Дональдом Трампом, которого он называют всего лишь «вице-президентом» при миллиардере.
Авторы материала напоминают, что после многочисленных постов Маска в принадлежащей ему же социальной сети Х о том, что законопроект не должен быть принят, республиканцы в палате представителей в итоге его не поддержали. Трамп, долгое время хранивший молчание, также высказался против.
Сенаторы от Демократической партии называют будущий кабинет Трампа «олигархией», так как он пригласил туда «десятки миллиардеров». По мнению критиков, именно бизнесмены будут диктовать повестку республиканцам.
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Авторы материала напоминают, что после многочисленных постов Маска в принадлежащей ему же социальной сети Х о том, что законопроект не должен быть принят, республиканцы в палате представителей в итоге его не поддержали. Трамп, долгое время хранивший молчание, также высказался против.
Сенаторы от Демократической партии называют будущий кабинет Трампа «олигархией», так как он пригласил туда «десятки миллиардеров». По мнению критиков, именно бизнесмены будут диктовать повестку республиканцам.
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Александр Бойцов