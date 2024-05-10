В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink

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Соединенные Штаты, Украина и компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом заявил помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб в разговоре с Bloomberg.
«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — заявил представитель Пентагона.Как утверждает Пламб, Штаты «нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной». Он не стал уточнять, какие методы будут для этого использоваться.
Ранее Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак