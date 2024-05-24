В США заявили о частых сбоях в работе сети Starlink на территории Украины

Фото: istockphoto/3DSculptor
Российские солдаты все чаще нарушают работу спутниковой сети Starlink на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в вооруженном конфликте, сообщает The New York Times.
Ссылаясь на украинских военных, издание отмечает, что российские войска вызвали «массовые сбои» в работе устройств Starlink в Харьковской области. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что для создания помех российские войска могут использовать новые и более продвинутые технологии.
Заместитель командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Аякс» отметил, что Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу с РФ.
Читайте также:
WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска
Артем Кузьмин