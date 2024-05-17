WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область

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В день, когда российские военные начали наступление на Харьковскую область, терминалы Starlink, которые ВСУ используют на линии фронта для связи, впервые вышли из строя. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post.
Сообщается, что 10 мая утром трансляции с дронов прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны РФ. 125-я бригада территориальной обороны, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за подготовкой наступления РФ.
По его словам это была большая проблема. Солдатам ВСУ пришлось работать только по телефонам и радио.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — сказал командир 125 бригады.
По его словам это была большая проблема. Солдатам ВСУ пришлось работать только по телефонам и радио.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова