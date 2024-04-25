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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что у администрации США заявления по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отметил, что Белый дом так и не объявит, какой видит победу Киева в этом противостоянии. Американский предприниматель подчеркнул, что пересечение между тем, что с политической точки зрения можно говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть, полностью отсутствует.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен прокомментировал очередной пакет выделения помощи киевскому режиму. По его мнению, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.
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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен прокомментировал очередной пакет выделения помощи киевскому режиму. По его мнению, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.
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Екатерина Коршунова