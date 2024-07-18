Маск жестко обратился к Шольцу по поводу Трампа

Фото: РИА Новости/Стрингер
Заявление немецкого комика Себастьяна Хотца, писавшего посты, одобряющие покушение на Дональда Трампа, попросил прокомментировать американский предприниматель Илон Маск канцлера ФРГ Олафа Шольца. Уточняется, что Хотц одобрял возможную смерть и самого бизнесмена. Об этом Маск написал в соцсетях.
«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?», — задался вопросом коммерсант, отметив аккаунт Шольца в своей записи.
Таким образом Маск среагировал на запись, где юзер показал сообщение комика, который работает на «Радио Берлина и Бранденбурга». В нем Хотц комментирует слова Маска о своей возможной смерти при загадочных обстоятельствах высказыванием, что ничего не дает ему большую надежду, чем эти рассуждения Маска. Шольц пока не отреагировал.
Читайте также:
«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска
Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа
Илон Маск назвал виновного в покушении на Трампа
Никита Кротов