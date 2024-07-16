Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа

Фото: Сайт Кремля
Американский бизнесмен Илон Маск намерен выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего главы Америки Дональда Трампа. Об этом информирует Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа», — сообщает газета.Один из собеседников издания заявил, что сформированный в июне комитет под названием America PAC озадачен регистрацией избирателей. В работу комитета в колеблющихся штатах также войдет убеждение отдать свой голос досрочно и запрашивание бюллетеней по почте.
Другими спонсорами комитета выступят компания Palantir Technologies, а также экс-посол США в Канаде Келли Крафт и ее супруг Джо Крафт, являющийся гендиректором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.
До этого в США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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