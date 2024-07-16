Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа

РФ ничего не должна украинскому президенту Владимиру Зеленскому и не будет участвовать в «мирных саммитах» на украинских или западных условиях. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.