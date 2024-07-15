Илон Маск назвал виновного в покушении на Трампа

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск заявил, что секретная служба Соединенных Штатов Америки виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
«Секретная служба виновата. И точка», — написал он в социальной сети X.
Так он прокомментировал появившуюся в интернете информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Преступник был ликвидирован.
Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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