«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска

Фото: РИА Новости / Стрингер
Президент Соединённых Штатов раскритиковал предпринимателя Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Глава Белого дома высказался в личном аккаунте в соцсети X.
«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал американский президент.К посту он приложил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая сопровождается снимком Трампа и Маска и призывом «победить» бывшего президента. Маск регулярно высмеивал американского лидера и давал понять, что отдаст свой голос за республиканца на предстоящих президентских выборах.
Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего главы Америки Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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