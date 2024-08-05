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В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами

05 августа 2024, 03:42
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению, сообщает The Guardian.
По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт бросает предметы, разбивает окна, зажигает костры и нападает на полицейских. Один полицейский пострадал.

Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

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#полицейские
Мэра американского города заподозрили в сексе с несовершеннолетними
05 августа 2024, 01:24

Фото: istockphoto / TheaDesign

В США мэр города Де-риддер, штат Луизиана, неожиданно подала в отставку и через несколько дней была арестован по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетним, передает телеканал KPLC.
25 июля 42-летняя Мисти Робертс Клэнтон предупредила, что будет отсутствовать в ближайшие две недели, и назначила заместителем начальника пожарной охраны города. Однако через два дня она написала открытое письмо городскому совету, в котором сообщила о своей отставке. Она был мэром Де-Риддера в течение 15 лет.

Расследование в отношении Клэнтон началось с жалобы местного шерифа в полицию штата: 1 августа бывший мэр была арестована на основании бесед с двумя подростками. Полиция штата Луизиана заподозрила, что женщина изнасиловала одного из них.

Через час после ареста Клэнтон была отпущена под залог в 75 тысяч долларов (6,4 млн рублей). Ее адвокат напомнил общественности о принципе презумпции невиновности и выразил надежду, что «эта неприятная ситуация останется позади».

Ранее в США сообщалось, что бывший учительница физкультуры и тренер по черлидингу в штате Огайо призналась в том, что в течение многих лет насиловала учеников-спортсменов.

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#полиция
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Финская активистка бежала в Россию и попросила политического убежища
04 августа 2024, 23:58

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Финская активистка Катья Коккониеми бежала в Россию и попросила у властей политического убежища, ссылаясь на угрозы со стороны полиции и социальных служб Финляндии, сообщает «Комсомольская правда».
Женщина занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, в частности в Танзании, на родине своего мужа. По ее словам, проблемы начались после того, как она обвинила финские фонды, распределяющие средства среди африканских стран, в коррупции и хищениях.

В 2022 году активистка отправилась в Россию. По возвращении ее преследовали сотрудники правоохранительных органов. Коккониеми пожаловалась, что против нее настроили всех родственников и на четыре месяца заключили в психиатрической больнице.

В конце концов ей удалось доказать свою вменяемость, но она боится, что в любой момент могут прийти медики или полиция и отправить ее обратно в лечебное заведение.

«Из-за моей пророссийской точки зрения меня все время закидывают угрозами. Я прошу защиты у правительства России. Я и мой танзанийский муж хотим переехать в Санкт-Петербург и жить спокойно», – сообщила пострадавшая.

Активистка прибыла в Россию через Эстонию 3 августа. В настоящее время она находится в Санкт-Петербурге.

Ранее итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано заявил, что попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже.

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Мужчина выстрелил в людей на самокатах в Москве
04 августа 2024, 22:54

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве мужчина выстрелил в группу людей на самокатах, предположительно, из пневматического оружия. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в Верхнем Михайловском переулке. Мужчина вступил в конфликт с группой людей на самокатах, после чего произвёл выстрел в их сторону.

Пресс-служба управления МВД России по городу Москве сообщила РИА Новости, что в результате стрельбы один из самокатчиков получил ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

В настоящее время Симоновская межрайонная прокуратура проводит необходимые проверки и выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Полиция также занимается установлением причин инцидента, а также принимает меры к объявлению стрелка в розыск и задержанию его.

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Вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы
04 августа 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Неизвестный мужчина открыл огонь по четырем самокатчикам на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации телеграм-канала, прохожий разозлился из-за занятой дороги, после чего достал оружие и начал стрелять. В настоящее время уточняется был пистолет боевым или травматическим.

Двое самокатчиков получили ранения в спины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Нападавшего разыскивают полицейские.

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#москва
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Мужчине повредили мозг во время операции в Москве
04 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Во время пластической операции в московской клинике мужчине повредили мозг. Об этом сообщает портал Mash.
Уточняется, что 29-летний житель Ленинградской области прибыл в столицу для проведения пластической операции на лоб.

Во время хирургического вмешательства была совершена врачебная ошибка и задета оболочка мозга клиента. В настоящее время пострадавший направлен в реанимацию. Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое, произошло кровоизлияние в мозг.
В произошедшем уже разбираются столичные следователи. По предварительным данным, операцию выполнял внештатный хирург.

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В Британии протестующие атаковали отель, где могут проживать мигранты
04 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/Giuseppe Lombardo

В Великобритании протестующие в ходе массовых беспорядков атакуют здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем, где, предположительно, размещаются мигранты. Об этом пишет издание Guardian.
Отмечается, что топла бросает в окна отеля различные предметы, в результате чего разбиты уже несколько стеклопакетов.

Несколько людей в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а правоохранителей, преграждавших путь толпе, забросали разными предметами, такими так ветки и стулья.

По последним данным, как минимум один полицейский пострадал около этого отеля.

Протестные акции вспыхнули по всей стране. Жители недовольны наплывом нелегальных мигрантов.

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Пропавшую в Архангельской области двухлетнюю девочку нашли в болоте
Волонтеры обнаружили двухлетнюю девочку в болоте в Архангельской области
04 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/Nastco

В Архангельской области волонтеры спасли двухлетнюю девочку, которая застряла в болоте. Об этом говорится в группе «Мирный официальный» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 28 июля этого года Саша Яблокова из Плесецкого округа потерялась в поселке Белое Озеро. Специалисты и добровольцы на протяжении нескольких часов тщательно обыскивали окрестности поселка.

Члены поискового отряда «Лиза Алерт» в три часа ночи обнаружили испуганную и замерзшую Сашу, которая стояла посреди болота. В тот момент на улице было лишь 6 градусов.

Волонтеры утверждают, что девочка бесследно исчезла бы в трясине, если бы люди опоздали буквально на 10 минут. Специалистам удалось вытащить Сашу из болота. После этого ребенка отдали медикам.

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Крупный пожар в Ростовской области окрасил небо в чёрный цвет
МЧС: в Азове Ростовской области загорелся склад на пяти тыс квадратных метров
04 августа 2024, 18:41

Фото: iStock/abadonian

Сильный пожар вспыхнул в промзоне в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что на открытой территории загорелись мусор и покрышки. После этого огонь перебросился на здание склада. Общая площадь возгорания, по последним данным, составила пять тысяч квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Это Ростов», огонь стремительно подбирается к резервуарам находящегося рядом нефтехранилища.

Клубы густого чёрного дыма заволокли всё небо над очагом возгорания. Их видно за десятки километров от места пожара.

На месте происшествия работают 90 специалистов МЧС, задействованы 27 единиц техники.

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Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали
04 августа 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на Двали, расследовалось по статье о хулиганстве. Накануне дело поставили на контроль в центральный аппарат ведомства.

В настоящее время продолжаются следственные ​действия по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил тяжелую травму глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В воскресенье, 4 августа, крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении Двали.

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