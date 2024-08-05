В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами

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Второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению, сообщает The Guardian.
По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт бросает предметы, разбивает окна, зажигает костры и нападает на полицейских. Один полицейский пострадал.
Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.
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Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.
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Александр Климов