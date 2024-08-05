Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о массовых беспорядках, происходящих в разных районах страны. Его слова цитирует SkyNews.
Стармер охарактеризовал массовые акции как бандитизм и отметил, что участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях.
Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.
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«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», – подчеркнул он.
Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.
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Александр Климов