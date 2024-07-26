Маск жестко выразился о США и НАТО

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Вашингтон вкладывает огромные суммы в натовский бюджет. Об этом в социальных сетях заявил американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом предприниматель среагировал на пост инвестора Винода Хослы, в котором тот критикует политика Дональда Трампа за его позицию по выходу из альянса.
«Что касается НАТО, то сумма, которую вносят в ее бюджет Соединенные Штаты, до абсурдного больше, чем у других союзников», — написал Маск.
Также миллиардера интересует, почему на налоги простых американцев оплачивается европейская оборона, когда там в состоянии позаботиться об этом самостоятельно.
Ранее издание Politico сообщало, что если Трамп переизберется, то может отказаться от расширения альянса на восток, отозвав гарантии безопасности для стран-участниц НАТО, что тратят на оборону менее 2% ВВП.
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