Bloomberg: Трамп рискует оттолкнуть часть избирателей из-за нападок на Харрис

Фото: сайт Кремля
Кандидат в президенты США Дональд Трамп рискует оттолкнуть часть избирателей своими нападками на вице-президента Камалу Харрис, вступившую в предвыборную гонку. Об этом пишет агентство Bloomberg. Экс-президент может потерять ту часть электората, которую следовало бы привлечь — женщин из пригородов, молодежь, афроамериканцев и латиноамериканцев, говорится в материале.
По данным издания, активная критика со стороны Трампа говорит о том, что его команда расстроена выходом Байдена из гонки, ведь линия атаки долгое время формировалась с прицелом именно на него, а сейчас республиканцы вынуждены пересматривать тактику.
Ранее 78-летний Дональд Трамп резко высказался в отношении 59-летней Камалы Харрис за усугбление миграционной проблемы на границе с Мескикой, назвав «слабым прокурором», «злой и тупой», а из-за ее заливистого смеха дал кличку «Камала-хохотушка».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не считает своим приоритетом военную поддержку Украины, главную угрозу для США, по его мнению, несет не Россия, а Китай. Об этом написал американский политолог Раджан Менон в материале для британской газеты The Guardian. Автор допустил, что Трамп может продолжить поддержку Украины, чтобы ее поражение не ударило по престижу президента США, однако многие его высказывания все же говорят об обратном.
Читайте также:
Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом
«Военная машина»: Трамп жестко предупредил Зеленского о России
Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
Ранее 78-летний Дональд Трамп резко высказался в отношении 59-летней Камалы Харрис за усугбление миграционной проблемы на границе с Мескикой, назвав «слабым прокурором», «злой и тупой», а из-за ее заливистого смеха дал кличку «Камала-хохотушка».
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не считает своим приоритетом военную поддержку Украины, главную угрозу для США, по его мнению, несет не Россия, а Китай. Об этом написал американский политолог Раджан Менон в материале для британской газеты The Guardian. Автор допустил, что Трамп может продолжить поддержку Украины, чтобы ее поражение не ударило по престижу президента США, однако многие его высказывания все же говорят об обратном.
Читайте также:
Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом
«Военная машина»: Трамп жестко предупредил Зеленского о России
Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
Данил Пономарев