Известен план Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Программу ленд-лиза на полтриллиона долларов для Украины может разработать кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах. Об этом в своем материале для The Wall Street Journal пишет бывший госсекретарь США Майк Помпео, а также глава компании BGR Group Дэвид Урбан.
«… создать программу «ленд-лиза» для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией…», — говорится в статье.
Кроме того, по мнению колумнистов, в «успешный план» по украинскому кризису в том виде, в каком он может быть, могут войти «реальные» антироссийские ограничения, усиление оборонной промышленности США, возрождение Организации Североатлантического договора и снятие всех ограничений на виды вооружений, которыми Киев может пользоваться при их получении.
Кроме того, считают обозреватели, Трамп может попробовать возродить отношения с Израилем и Саудовской Аравией. Выборы в США пройдут 5 ноября.
Ранее Трамп рекомендовал Киеву прекратить бои на Украине.
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Никита Кротов