«Маска добродушного кота»: раскрыта причина политического долголетия Нетаньяху
Физиогномист Хорт: Нетаньяху долго держится у власти из-за добродушной внешности
Среднестатистическая внешность и умение казаться «своим» поспособствовали политическому долголетию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказала специалист по физиогномике Виктория Хорт.
По ее словам, расслабленная манера поведения Нетаньяху вводит оппонентов в заблуждение. За этим скрывается жесткий прагматик, который действует исключительно по собственным правилам.
«Парадоксальным образом успеху политика способствует его «среднестатистическая» внешность и умение казаться «своим». За маской добродушного кота скрывается предусмотрительный и дальновидный политик, а выдать его истинные намерения внимательному наблюдателю могут разве что уши», — отметила Хорт в разговоре с argumenti.ru.
Кроме того, специалист уделила внимание супруге Нетаньяху Саре. Эксперт уверена, что только в ее присутствии премьер выглядит по-настоящему расслабленным и счастливым. В этой связи Хорт не исключила, что именно жена принимает ключевые решения и является опорой в паре. Поэтому политик чувствует себя в полной безопасности за спиной супруги.
При этом Хорт добавила, что в последнее время у Нетаньяху наблюдаются невербальные признаки усталости. В недавнем интервью, по ее словам, он выглядит не уверенным лидером, а уставшим и разочарованным пожилым человеком, который с трудом сохраняет образ спокойного главы государства. Так, эксперт увидела в его поведении осознание тяжелых перспектив для Израиля.