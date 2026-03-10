«Маска добродушного кота»: раскрыта причина политического долголетия Нетаньяху

10 марта 2026, 13:48

Физиогномист Хорт: Нетаньяху долго держится у власти из-за добродушной внешности

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Среднестатистическая внешность и умение казаться «своим» поспособствовали политическому долголетию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказала специалист по физиогномике Виктория Хорт.





По ее словам, расслабленная манера поведения Нетаньяху вводит оппонентов в заблуждение. За этим скрывается жесткий прагматик, который действует исключительно по собственным правилам.





«Парадоксальным образом успеху политика способствует его «среднестатистическая» внешность и умение казаться «своим». За маской добродушного кота скрывается предусмотрительный и дальновидный политик, а выдать его истинные намерения внимательному наблюдателю могут разве что уши», — отметила Хорт в разговоре с argumenti.ru.