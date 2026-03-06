Путин созвонился с президентом Ирана и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Он подчеркнул, что Москва выступает за необходимость прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, представителей власти и многочисленных жертв среди мирного населения в результате ударов по Ирану. Отмечается, что Москва поддерживает идею скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию.
Shafaq News: США и Израиль по ошибке ударили по иракскому блокпосту
Пезешкиан поблагодарил российского лидера за солидарность РФ с иранским народом и подробно проинформировал его о развитии ситуации. Стороны договорились продолжать контакты по различным каналам.
«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.Путин добавил, что постоянно контактирует с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. Ранее спецпредставитель верховного лидера Ирана Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что очень скоро США поймут — они совершили большую ошибку, атаковав Иран и убив аятоллу Али Хаменеи.