Путин созвонился с президентом Ирана и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке

06 марта 2026, 23:35

Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Он подчеркнул, что Москва выступает за необходимость прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля, сообщили в пресс-службе Кремля.





Путин также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, представителей власти и многочисленных жертв среди мирного населения в результате ударов по Ирану. Отмечается, что Москва поддерживает идею скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию.





«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.