Иран выступил с военным предупреждением: что за этим стоит

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Иран готов принять дополнительные меры для защиты своих интересов и суверенитета в случае необходимости. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
«Исламская Республика Иран в случае необходимости полностью готова предпринимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета от любой военной агрессии и незаконного применения силы», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова