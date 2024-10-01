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Захарова заявила о провале администрации Байдена после удара Ирана по Израилю

01 октября 2024, 23:59
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Этот комментарий последовал после ракетного удара Ирана по Израилю.

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.


Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.

Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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РИА: Иран готов принять допмеры для защиты своих интересов
02 октября 2024, 00:09

Фото: istock/Rainer Puster

Иран готов принять дополнительные меры для защиты своих интересов и суверенитета в случае необходимости. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

«Исламская Республика Иран в случае необходимости полностью готова предпринимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета от любой военной агрессии и незаконного применения силы», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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Иран планирует вторую волну ракетных ударов по Израилю
Fars: 80% иранских ракет поразили цели в Израиле, планируется вторая волна атак
01 октября 2024, 23:15

Фото: istockphoto/shellexx

Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
«Более 80% ракет КСИР назначенные цели в Израиле», — передают сообщение Корпус стражей исламской революции государственные СМИ Ирана.
Военный корпус сообщает, что Иран уже готов ко второй волне атаки по Израилю. По сообщению агентства система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
«Израиль напуган мощью разведывательного и оперативного потенциала исламской республики», — сообщает КСИР.
При этом правительство Израиля официально сообщила, что армия «решительно отреагирует» на иранское нападение. Ранее КСИР пригрозили Иерусалиму новым сокрушительным ударом в случае ответной реакции на действия Ирана. В США уже назвали происходящее полномасштабной войной.

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#война
#ракетный удар
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Иран заявил об уничтожении израильской авиабазы Неватим
Tasnim: израильская военная база Неватим уничтожена ракетным ударом Ирана
01 октября 2024, 22:44

Фото: istockphoto/Gilnature

В результате ракетного удара со стороны Ирана уничтожена израильская военная база «Неватим» в пустыне Негев. Об этом сообщает 1 октября иранское информационное агентство Tasnim.
«Террористическая база Неватим в Негев уничтожена иранскими ракетами», — транслирует заявление военных агентство.

К заявлению прилагается видеозапись, где, по заявлению журналистов, иранские ракеты уничтожают территорию израильской военной базы. Официальное подтверждение либо опровержения по ситуации на военной базе «Неватим» от Израиля пока не последовало.

Ранее Корпус стражей исламской революции пригрозил Израилю новыми сокрушительными атаками, если Иерусалим ответит на действия Ирана. Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в этот вторник, 1 октября. Сообщалось, что выпустили порядка 500 ракет.

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#ракеты
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#война
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Исламский корпус пригрозил Израилю сокрушительными атаками
КСИР: Израиль ждут сокрушительные атаки при ответной реакции на действия Ирана
01 октября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/Leestat

Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если предпримет ответные меры на действия Ирана. Об этом заявил 1 октября Корпус стражей исламской революции КСИР.
«Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с дальнейшими сокрушительными атаками», — говорится в официальном заявлении вооруженных сил Ирана.

Ранее представитель военного ведомства Израиля ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США знали о готовящемся ракетном удара Ирана и заранее предупредили Иерусалим.

В ходе массированного удара по Израилю вечером 1 октября Иран запустил около 500 ракет, часть из которых преодолели защитный «Железный купол» израильской армии.

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#иран
#израиль
#война
#военные
#ливан
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Йеменские хуситы ударили по британскому нефтяному танкеру в Красном море
Хуситы атаковали британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море
01 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/1971yes

Йеменские хуситы мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. Об этом сообщил 1 октября военный представитель движения Яхья Сариа.
«Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами», — транслирует заявление Сариа местный телеканал Al Masirah.

Под второй удар попало мальтийское судно с контейнерами Marathopolis, которое, по заявлению хуситов, нарушило запрет на вход в порт оккупированной Палестины.

Ранее, 27 сентября, хуситы атаковали три эсминца США в Красном море. Тогда мятежники сообщили, что выпустили 23 ракеты по боевым кораблям, который направлялись на помощь Израилю. Кроме этого 28 сентября Йемен нанес удар по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, где должен был приземлиться борт премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Shafaqna: при ударе Ирана уничтожено свыше 20 истребителей Израиля F-35
01 октября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Свыше 20 истребителей Израиля F-35 уничтожил Иран во время своей атаки, пишет иранское агентство Shafaqna.
«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — сказано в публикации.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в настоящее время угрозы со стороны Ирана нет, поэтому израильтяне могут покинуть бомбоубежища. Со слов представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удары будут «иметь последствия» для исламской республики. Данных о пострадавших нет.

Там в свою очередь отметили, что атаку одобрили в Минобороны. Ранее стало известно, что Ливан на пару часов закрыл воздушное пространство в связи с происходящим в регионе.

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#израиль
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ЦАХАЛ заявил об отсутствии угрозы со стороны Ирана
01 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Leestat

Население Израиля может покинуть свои убежища, поскольку ракетная атака со стороны Ирана в настоящее время закончилась. Об этом заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», — сказал Хагари.
Он также проинформировал, что израильским военным удалось перехватить множество снарядов противника. Сейчас ситуация оценивается.

«Нам не поступало сообщений о пострадавших, и это благодаря вашему ответственному поведению», — добавил Хагари, отметив, что действия исламской республики будут «иметь последствия».
Ранее сообщалось, что Ливан закрыл воздушное пространство на некоторое время.

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#мир
#цахал
#израиль
#ливан
#иран
#война
#новости
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Ливан временно закрыл воздушное пространство
Ливан закрыл воздушное пространство после ракетного удара по Израилю
01 октября 2024, 21:29

Фото: istockphoto/ Chalabala

Ливан временно закрыл воздушное пространство из-за пуска ракет из Ирана по Израилю. Об этом заявил вечером 1 октября министр транспорта Ливана Али Хамия.
«В связи с событиями в регионе воздушное пространство Ливана будет закрыто на два часа, после проведут оценку ситуации и возможности возобновления полетов», — сообщил министр в эфире местного телеканала LBC.

Массированная ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября, когда со стороны исламской республики запустили около 500 баллистических ракет.

Ситуацию прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. По оценке политика, действия иранской стороны можно назвать полномасштабной войной. Республиканец уверен, что при другом правительстве США войну Ирана и Израиля можно было предотвратить.

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КСИР выпустил баллистические ракеты по военным объектам Израиля
01 октября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/vadimrysev

Баллистические ракеты по военным объектам Израиля в ходе атаки выпустил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится на сайте элитных подразделений иранских ВС. Детали в исламской республике пообещали предоставить позднее.
«Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий», — сказано в публикации КСИР.

Там уточнили, что атака одобрена Высшим советом нацбезопасности страны и генштабом ВС с поддержкой Минобороны Ирана.

Ранее атаку Ирана на Израиль прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он рассказал, что было бы, если бы он был хозяином Белого дома.

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