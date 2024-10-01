Захарова заявила о провале администрации Байдена после удара Ирана по Израилю

Фото: сайт МИД РФ
Администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Этот комментарий последовал после ракетного удара Ирана по Израилю.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова