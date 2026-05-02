Папа Римский назначил главой епархии в США нелегала, въехавшего в страну в багажнике
Папа Римский Лев XIV назначил главой епархии в США бывшего нелегального мигранта, который въехал в страну в багажнике автомобиля. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Новым епископом стал выходец из Сальвадора Эвелио Менживар-Аяла. Он возглавил епархию Уилинга-Чарлстона, охватывающую штат Западная Вирджиния. Представители церкви приветствовали назначение Менживара-Аялы, особо отметив его пастырские заслуги.
Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях, поскольку такое кадровое решение Ватикан принял на фоне напряжённости с администрацией США по вопросу беженцев. Согласно материалу, в подростковом возрасте Менживар-Аяла несколько раз пытался нелегально попасть в Соединенные Штаты Америки, спасаясь от боевых действий в Сальвадоре. В результате его завезли в страну в багажнике машины.
Читайте также: