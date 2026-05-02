Учителя в Латвии опасаются объяснять русскоязычному ребенку тему урока
Учителя в Латвии боятся использовать русский язык для объяснения материала русскоязычным детям, если у тех возникли сложности. Об этом рассказал РИА Новости активист, борющийся за сохранение памятников советским солдатам в республике.
По его словам, педагоги общаются с учениками только на латышском. За этим следят назначенные министерством образования «смотрящие» – директора школ и завучи. Если русскоязычный ребёнок не понял тему, он не может задать вопрос на русском прямо в классе. Учитель вправе не ответить, потребовать повторить вопрос на латышском или сделать школьнику замечание в дневнике.
Нормальный педагог может объяснить ребенку все после урока или предложить записаться на консультацию. Однако есть и учителя-националисты. Такие просто откажут детям фразой «не понимаешь — твои проблемы» и посоветуют им нанять репетитора для изучения латышского языка.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказывал о том, что в Латвии предложили запретить русские имена.
Читайте также: